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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Мажоритарий ЛСР Молчанов продал сыну 10% акций девелопера

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Основной владелец ПАО "Группа ЛСР" Андрея Молчанов сократил свою долю в компании с 65,1% до 55,1%, говорится в материалах группы.

Его сын Егор Молчанов, наоборот, увеличил долю в компании с 1% до 11% за счет приобретения акций.

В компании изменение долей акционеров пока не прокомментировали.

Группа ЛСР основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.

Группа ЛСР Егор Молчанов Андрей Молчанов
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