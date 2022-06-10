Набиуллина пообещала разобраться с введением банками комиссий по валютным счетам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор разберется с введением некоторыми банками комиссий по валютным счетам, условия обслуживания существующих договоров не должны ухудшаться.

"Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов по существующим договорам. Что касается вкладов, хочу еще раз подчеркнуть, здесь не допускается увеличение или введение комиссий, это будет прямым нарушением закона. То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения. Мы по каждому банку разберемся в этой ситуации: если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Конечно, нужно понимать, что в условиях санкций, ограничений, все операции с валютой и для банков, и для граждан носят определенные риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объемы валюты и могут даже перестать предлагать некоторые валютные продукты. Но важно, чтобы все это было с соблюдением всех прав клиентов", - заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ держит ситуацию на контроле и по каждому банку будет разбираться детально.

Ранее стало известно, что Тинькофф банк и Райффайзенбанк намерены ввести комиссии за обслуживание валютных счетов.