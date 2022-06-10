Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Набиуллина пообещала разобраться с введением банками комиссий по валютным счетам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор разберется с введением некоторыми банками комиссий по валютным счетам, условия обслуживания существующих договоров не должны ухудшаться.

"Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов по существующим договорам. Что касается вкладов, хочу еще раз подчеркнуть, здесь не допускается увеличение или введение комиссий, это будет прямым нарушением закона. То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения. Мы по каждому банку разберемся в этой ситуации: если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Конечно, нужно понимать, что в условиях санкций, ограничений, все операции с валютой и для банков, и для граждан носят определенные риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объемы валюты и могут даже перестать предлагать некоторые валютные продукты. Но важно, чтобы все это было с соблюдением всех прав клиентов", - заявила она.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ держит ситуацию на контроле и по каждому банку будет разбираться детально.

Ранее стало известно, что Тинькофф банк и Райффайзенбанк намерены ввести комиссии за обслуживание валютных счетов.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" предварительно договорился о ключевых условиях выкупа облигаций

ЦБ обещает не допустить стагфляции в России

Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен не являются устойчивыми

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Банк России ознаменовал возврат к досанкционной ставке более жестким сигналом

В России отменили требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Евро опустился ниже 61 руб. впервые с 26 мая

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });