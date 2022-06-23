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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

ВТБ не планирует вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ВТБ не планирует вводить комиссии за обслуживание валютных счетов клиентов-физлиц, заявил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников в кулуарах Чебоксарского экономического форума.

"Вообще этого нет у нас в повестке дня... Это негуманно, у нас нет этого на повестке дня, мы не собираемся это делать", - сказал он.

Санкции и сложности с западными партнерами привели к тому, что ряд банков начали сокращать валютную позицию и вводить комиссии за обслуживание валютных счетов граждан и компаний. На подобные меры пошли, в частности, Тинькофф банк, Райффайзенбанк и Росбанк.

ЦБ, в свою очередь, пообещал изучить законность этой практики и при необходимости принять надзорные меры. На прошлой неделе регулятор издал информационное письмо, в котором рекомендовал банкам провести работу по исключению возможностей для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.

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"Мы понимаем, что банки пытаются снизить риски, связанные с валютизацией их балансов. И понимая риски, связанные с наличием валютных активов, безусловно, они хотят снижать и валютные пассивы, и применять комиссии. Но здесь очень важно, чтобы эта политика, которую банки могут проводить в этих условиях, не нарушала права держателей этих счетов, чтобы это было предсказуемо, заранее прописано, чтобы в рамках договоров", - заявила журналистам в кулуарах ПМЭФ-2022 глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сбербанк не планирует вводить комиссии по валютным счетам физлиц, по крайней мере, пока рубль остается крепким, пообещал глава банка Герман Греф.

ВТБ Анатолий Печатников
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