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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Евтушенков-младший не включен в список кандидатов в совет директоров "Системы"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Старший управляющий партнер и член совета директоров ПАО АФК "Система" Феликс Евтушенков не включен в список кандидатов в новый совет директоров корпорации, сообщила АФК.

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Список кандидатов утвержден на заседании совета директоров 10 июня. В него вошли 9 человек, в том числе трое - из действующего состава: СЕО корпорации Владимир Чирахов, глава Segezha Group Михаил Шамолин, а также глава НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Также в список кандидатов включены экс-глава набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин, старший управляющий партнер "Системы" Али Узденов, бывший член совета директоров Segezha Group (портфельная компания АФК) Даниэл Вулф, экс-руководитель направления цифровых инноваций в аудите Ernst & Young Елена Чикишева.

Кроме того, в совет номинированы Николай Михайлов, который входил в совет директоров АФК "Система" в период 2000-2006 гг., и Анна Белова, которая являлась членом совета с 2017 года, но вышла из него в апреле текущего года.

"Решение об уходе (Беловой - ИФ) было принято в условиях быстроменяющихся внешних обстоятельств и неопределенности в отдельных аспектах корпоративного управления. На данный момент такая определенность появилась и, по предложению миноритарных акционеров, Анна Григорьевна была выдвинута в качестве кандидата в члены совета", - пояснил официальный представитель АФК Сергей Копытов.

В настоящее время в совет директоров АФК входят сын Владимира Евтушенкова Феликс Евтушенков, Владимир Чирахов, Михаил Шамолин, а также Ярослав Кузьминов и Александр Шохин.

Избранный на годовом собрании акционеров в 2021 году состав совета директоров включал 12 человек, но в течение марта-апреля - на фоне военной операции на Украине - он сократился более чем вдвое.

В числе покинувших совет директоров: крупнейший владелец "Системы" Владимир Евтушенков, а также Анатолий Чубайс, Роджер Маннингс, Этьен Шнайдер, Рон Зоммер, Анна Белова, Давид Якобашвили.

Поскольку выбытие директоров привело к отсутствию кворума, корпорация не сможет провести годовое собрание акционеров в изначально запланированную дату - 24 июня.

19 мая акционеры "Системы" утвердили решение о сокращении состава совета директоров с 12 до 9 человек.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу избрания нового состава совета директоров состоится 9 июля, уже новый состав совета будет принимать решение о дате годового собрания акционеров.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 20% распределено между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом корпорации (в том числе 15,2% - у Феликса Евтушенкова).

Free float компании на LSE составляет 5,5%, на Мосбирже - 25,3%.

Феликс Евтушенков АФК Система
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