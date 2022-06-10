Нефть Brent подешевела до $122,43 за баррель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, завершив предыдущую сессию в небольшом минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в пятницу составляет $122,43 за баррель, что на $0,64 (0,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подешевел на $0,51 - до $123,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $120,90 за баррель, что на $0,61 (0,5%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась $0,60, до $121,51 за баррель.

Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Тем временем ранее Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей, при этом товарные резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей.

"Сложно ожидать снижения цен на нефть в ближайшие месяцы, поскольку рынок бензина, видимо, будет продолжать сжиматься по мере того, как летний автомобильный сезон входит в активную фазу", - сказал аналитик ING Уоррен Паттерсон.