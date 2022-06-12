Сбербанк снизил ставки по вкладам и потребкредитам

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставки по основным вкладам физических лиц на 1,5 процентного пункта (п.п.), следует из материалов на сайте банка.

Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 8%, тогда как ранее она достигала 9,5%.

Банк также снизил ставки по потребительским кредитам на 1 п.п. Минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели теперь составляет 14,9% годовых (15,9% ранее).

Сбербанк снизил ставки по вкладам и потребкредитам вслед за снижением ключевой ставки. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых.