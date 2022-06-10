Осторожно, валютные счета закрываются! Обобщение

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Валюта, которая многие годы считалась надежным инструментом сохранения сбережений и пользовалась ажиотажным спросом в первые месяцы военной операции на Украине, теперь стала "головной болью" как для банков, так и для их клиентов. Санкции и сложности с западными партнерами привели к тому, что ряд банков начали сокращать валютную позицию и вводить комиссии за обслуживание валютных счетов граждан и компаний. Центральный банк пообещал изучить законность этой практики, при необходимости принять надзорные меры.

Разгон девалютизации

В четверг Тинькофф банк, который с конца мая перестал открывать вклады в валюте, сообщил о новых мерах по девалютизации баланса: с 23 июня вводится комиссия за обслуживание счетов в иностранной валюте. В банке пояснили, что эта мера обусловлена "ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции кредитной организации".

Плата будет введена для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно. В банке указали, что суммы, превышающие 1000 у.е. в обозначенных валютах, хранят на своих счетах незначительная часть клиентов. Аналогичную практику банк в ближайшее время распространит и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах.

С 23 июня банк также перестает открывать накопительные счета в валюте, такие счета можно будет открыть только в рублях. Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства - переведены на счета клиентов в этих же валютах. Таким образом, владельцы накопительных счетов после перевода средств на карточные счета также будут вынуждены платить комиссию.

Действия банка вызвали отрицательные эмоции у клиентов, а невозможность снять валюту в банкоматах (у Тинькофф банка нет офисов) усилила недовольство.

Подхватили эстафету

Тинькофф не единственный банк, анонсировавший введение комиссий за обслуживание валютных счетов.

Райффайзенбанк ранее сообщил о введении с 30 июня комиссии за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы установленного лимита (минимум - 10 у.е.). Для всех валют порог, при превышении которого будет начисляться комиссия, составит 5 тыс. у.е. Для премиальных клиентов лимит равен 50 тыс. у.е.

Кроме того, с 9 июня Райффайзенбанк повысил комиссию за проведение валютных переводов, объяснив это усилением контрольных мер со стороны международных банков-партнеров. Комиссия составит 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода в онлайн-банке и через услугу "автоплатеж".

В числе других банков, объявивших о комиссиях по валютным счетам, Росбанк и "Уралсиб". Крупнейшие банки с госучастием пока не анонсировали такие нововведения.

Забыли спросить ЦБ

На следующий день после сообщения Тинькофф банка с заявлением выступил регулятор.

"Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов", - заявил ЦБ.

Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение по уже открытым текущим счетам граждан условиям заключенных договоров, а сами договоры - требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо.

"Мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов по существующим договорам. Что касается вкладов, хочу ещё раз подчеркнуть, здесь не допускается увеличение или введение комиссий, это будет прямым нарушением закона. То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам, разные банки приняли разные решения. Мы по каждому банку разберёмся в этой ситуации: если есть нарушения соответствующие, будем применять и меры, которые в соответствии с нарушениями имеем право применять", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Конечно, нужно понимать, что в условиях санкций, ограничений, все операции с валютой и для банков, и для граждан носят определённые риски, поэтому банки стараются уменьшать свои объёмы валюты и могут даже перестать предлагать некоторые валютные продукты. Но важно, чтобы всё это было с соблюдением всех прав клиентов", - добавила она.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ держит ситуацию на контроле и по каждому банку будет разбираться детально.

Доллар, гудбай

ЦБ ранее отмечал, что из-за изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Наличие дополнительных рисков будет способствовать естественному сокращению банковских балансов в валютах недружественных стран.

Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро. При этом речь идет только о депозитах юрлиц.

Набиуллина в пятницу заверила, что принудительная конвертация валютных счетов граждан в рублевые не обсуждается. "Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях", - сказала она.

Глава ЦБ также сообщила, что решение по действующим ограничениям на снятие населением наличной валюты может быть объявлено в начале сентября. "Что касается тех мер, которые были введены до сентября, мы, я думаю, что в начале сентября об этом скажем в зависимости от развития ситуации", - отметила Набиуллина.