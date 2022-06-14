Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Илон Маск впервые встретится с коллективом Twitter

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск в четверг примет участие в общей встрече коллектива Twitter Inc., сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом, Маск, сделавший Twitter предложение о покупке в апреле, впервые встретится с сотрудниками компании напрямую.

Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал, сообщивший сотрудникам о предстоящем собрании, призвал их заранее готовить вопросы Маску. Модератором мероприятия будет директор по маркетингу компании Лесли Берланд.

ЭкономикаНа Маска подали иск с обвинением в попытках манипулировать ценой акций TwitterЧитать подробнее

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая миллиардер заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что компания продолжает делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Реакция сотрудников Twitter на информацию о намерении Маска купить компанию была неоднородной. Некоторые из них писали во внутренней сети, что намерены уволиться.

Акции Twitter прибавляют в цене 2,7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14%.

Илон Маск Twitter
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар опустился ниже 56 руб., евро - ниже 58 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 56 руб., евро - ниже 58 руб. впервые с 25 мая

Прокачка по "Северному потоку" сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании

Прокачка по "Северному потоку" сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

ЦБ РФ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для борьбы с мошенниками

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

Биткойн опускался на торгах ниже $21 тыс. впервые с декабря 2020 года

"Мосбиржа" с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

Фондовый рынок США обвалился из-за опасений ускорения темпов подъема ставки ФРС

США в ближайшие месяцы намерены ежемесячно выделять Украине $1,5 млрд

Два крупнейших банка США приостановили операции с российским госдолгом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });