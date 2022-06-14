Илон Маск впервые встретится с коллективом Twitter

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск в четверг примет участие в общей встрече коллектива Twitter Inc., сообщает The Wall Street Journal.

Таким образом, Маск, сделавший Twitter предложение о покупке в апреле, впервые встретится с сотрудниками компании напрямую.

Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал, сообщивший сотрудникам о предстоящем собрании, призвал их заранее готовить вопросы Маску. Модератором мероприятия будет директор по маркетингу компании Лесли Берланд.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая миллиардер заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что компания продолжает делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Реакция сотрудников Twitter на информацию о намерении Маска купить компанию была неоднородной. Некоторые из них писали во внутренней сети, что намерены уволиться.

Акции Twitter прибавляют в цене 2,7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14%.