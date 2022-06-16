Маск собрался сделать Twitter слишком дорогим для ботов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск провел встречу с коллективом Twitter Inc., в ходе которой ответил на вопросы сотрудников компании.

Первый вопрос к нему был о том, почему он сделал предложение о покупке Twitter, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи. Маск ответил, что ему нравится эта соцсеть, и он выражает себя через нее.

"Некоторые люди используют свои волосы для самовыражения. Я использую Twitter", - сказал Маск.

Отвечая на вопрос, касающийся свободы слова, миллиардер заявил, что, по его мнению, пользователи Twitter должны иметь возможность говорить "очень жесткие вещи", если это не идет вразрез с законом.

Комментируя проблему ботов и фейковых аккаунтов, Маск заявил, что любые алгоритмы, которые использует компания для их контроля, должны быть открытыми. Он выдвинул идею о платной верификации пользователей Twitter, добавив, что его цель – сделать платформу слишком дорогой для "армии ботов".

Другой его целью является увеличение базы активных пользователей соцсети до 1 млрд, отметил Маск.

Говоря о финансовом положении Twitter, бизнесмен заявил, что в настоящее время расходы превышают выручку, и это нельзя назвать хорошей ситуацией. "Компания должна быть здоровой финансово", - сказал Маск.

Отвечая на вопрос о политике, он заявил, что придерживается "умеренной позиции, очень близкой к центру". При этом он хотел бы, чтобы Twitter использовался для выражения даже самых крайних взглядов, но в рамках закона.

Также Маска спросили о том, хотел ли бы он стать CEO Twitter. Он ответил, что не зациклен на этой роли, и его приоритетом является улучшение качества продуктов компании.

Как сообщалось, компания приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что там продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Вопросов о том, намерен ли он закрыть сделку, в четверг задано не было, отмечает Bloomberg.

Акции Twitter теряют в цене 1,2% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 13%.