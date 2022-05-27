На Маска подали иск с обвинением в попытках манипулировать ценой акций Twitter

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Twitter Inc подали в суд на Илона Маска, обвинив его в "противоправном поведении" и попытках манипулировать стоимостью акций компании.

В иске, поданном в окружной суд по северному округу Калифорнии, говорится, что Маск преследовал цель снизить рыночную стоимость акций Twitter, чтобы либо отказаться от сделки по покупке компании, либо добиться существенного снижения цены покупки.

Сама Twitter также указана в иске в качестве ответчика, сообщает Market Watch. Акционеры компании требуют компенсации понесенных ими потерь.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая миллиардер заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

В иске, однако, отмечается, что Маск, сделавший предложение Twitter в ультимативной форме, таким образом отказался от проведения due diligence, хотя мог бы получить доступ к не раскрываемым публично финансовым данным компании.

Проблема фейковых аккаунтов не является новой для Twitter. В прошлом году компания заплатила $809,5 млн для урегулирования претензий американских регуляторов, обвинивших компанию в завышении данных о темпах роста числа ее пользователей. Twitter также предоставляла Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) свою оценку числа фейковых аккаунтов, отмечая, что она может оказаться ниже реальных цифр.

Часть сделки по покупке Twitter Маск планирует оплатить за счет продажи принадлежащих акций Tesla Inc., которые потеряли почти треть стоимости с 25 апреля.

Стоимость акций Twitter за последний месяц снизилась почти на 20%, Tesla – на 19%.