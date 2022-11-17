Банк России с 28 ноября расширит линейку облигаций устойчивого развития

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские эмитенты с 28 ноября смогут выпускать три новых вида облигаций: адаптационные, связанные с целями устойчивого развития и облигации климатического перехода, сообщил Банк России.

Соответствующие изменения внесены в "Стандарты эмиссии ценных бумаг".

Как отмечает регулятор, благодаря адаптационным облигациям у компаний появляется возможность привлекать средства для трансформации своего бизнеса при переходе к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов - это целевые облигации. Полученное финансирование компания должна направить на конкретные проекты, критерии которых утверждает правительство.

Эмитенты облигаций, связанных с целями устойчивого развития, смогут использовать привлекаемые средства для решения любых общекорпоративных задач. Компания при этом обязуется достичь заявленных при выпуске ключевых показателей. Если сделать это не удается, инвесторам выплачивается повышенный доход.

Облигации климатического перехода не являются целевыми, но эмитент должен представить научно обоснованную стратегию изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата.

Первым и единственным размещением "переходных" или "адаптационных" облигаций на российском рынке стала в декабре 2021 года эмиссия облигаций АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") на 5 млрд рублей. Тогда рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило мнение о соответствии выпуска принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента.

Привлеченные от размещения выпуска средства планировалось направить на рефинансирование затрат в рамках реализации адаптационного (переходного) проекта, имеющего экологический эффект, по обратной закачке газа в пласт (сайклинг) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район, Иркутская область).

О необходимости появления такого инструмента как альтернативы "зеленым" облигациям ранее неоднократно говорили как участники рынка, так и ЦБ.