Ритейлер Fix Price во II квартале увеличил выручку на 27%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий крупнейшей в РФ сетью магазинов фиксированных цен, во II квартале 2022 года увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд рублей.

В частности, розничная выручка выросла на 27,3%, до 61,3 млрд рублей, оптовая - на 24,3%, до 7,9 млрд рублей, сообщила компания.

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 15,4% за счет роста среднего чека на 16,5%, который полностью компенсировал сокращение трафика на 0,9%. Рост чека был обусловлен высоким потребительским спросом на товары Fix Price, постоянной ротацией ассортимента и повышением доли более высоких ценовых категорий в розничных продажах. Трафик сократился на фоне высокой базы II квартала 2021 года, отметил ритейлер.

В первом полугодии выручка Fix Price увеличилась на 24,2%, до 131,8 млрд рублей. LfL-продажи повысились на 13,5% на фоне увеличения среднего чека на 14,3%, которое полностью компенсировало снижение трафика на 0,7%.

Компания также отметила, что ее рентабельность EBITDA за первое полугодие превысила показатель по итогам 2021 года, который составлял 19,2%.

Расширение сети магазинов Fix Price

В январе-июне компания расширила сеть на 363 магазина, что соответствует прогнозу по чистым открытиям на уровне около 750 магазинов в 2022 году.

Во II квартале ритейлер открыл 184 магазина (231 годом ранее), 7,6% чистых открытий пришлось на зарубежные рынки. Торговая площадь сети выросла на 15,6%, до 1,14 млн кв. м на конец июня.

Компания отметила, что на фоне сохраняющейся неопределенности потребители по-прежнему проявляли осторожность и старались воздерживаться от импульсивных покупок, концентрируясь на приобретении товаров первой необходимости. Доля продуктов питания в общем объеме розничных продаж во II квартале составила 30,9% по сравнению с 29,4% годом ранее.

Доля прайс-пойнтов выше 200 рублей в розничных продажах достигла 13,4% против 5,9% во II квартале 2021 года и 8,9% в I квартале 2022 года.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец июня сеть объединяла 5267 магазинов, в том числе 4689 торговых точек под управлением компании и 578 франчайзинговых. Общее количество магазинов в России к концу июня достигло 4772 (кроме РФ сеть представлена в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Грузии и Киргизии).