Рубль ускорил темпы снижения к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов среды, рубль упал к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть и словесных интервенций представителей российских властей.

Курс доллара составил 56,96 руб. в 19:00, что на 36 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,8 руб., подорожав на 64,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 48,8 копейки - до 58,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам торгов на фоне снижения цен на нефть и словесных интервенций представителей российских властей. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, излишне крепкий курс национальной валюты невыгоден никому, на текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам.

После введения антироссийских санкций и ответных мер капитального контроля курс рубля реагирует прежде всего на внешнеторговое сальдо. На фоне конъюнктуры сырьевых рынков и резкого падения импорта, перекос баланса в пользу экспортных поступлений приводит к тому, что существенного влияния на крепнущий рубль не оказывает ни постепенное смягчение норм валютного регулирования, ни словесные интервенции чиновников.

"Формируется этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь, крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился, и он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров", - сказал Решетников в интервью "России 24". Решение проблемы - в повышении доступности кредитных ресурсов, считает он. "Источник крепкого курса - это слабый спрос в экономике. А это в первую очередь кредитование, учитывая то, что бюджет сейчас расходует деньги на максимуме, конечно, это кредиты, кредиты, кредиты", - также отметил Решетников.

Реакция ЦБ на комиссии по валютным счетам

Банк России жестко отреагировал на введение рядом банков комиссий по валютным счетам, считает эту практику недопустимой. Как говорится в сообщении регулятора, ЦБ РФ издал информационное письмо по итогам введения некоторыми кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия. "Документ также направлен на предупреждение аналогичных действий в отношении банковских вкладов", - отмечает регулятор.

Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей, считает ЦБ.

Офертой, по мнению регулятора, не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.

Банк России рекомендовал банкам провести работу по исключению возможностей для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.

Ранее ряд российских банков сообщили о введении комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц.

Ранее Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня 2022 года комиссии за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Тинькофф банк заявил о введении с 23 июня комиссии по карточным счетам в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Кроме того, Тинькофф банк сообщил о закрытии существующих накопительных валютных счетов физлиц с 23 июня и переводе средств на текущие счета (по которым начнет взиматься комиссия). Аналогичную практику Тинькофф банк в ближайшее время планировал распространить и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в среду пара "доллар-рубль" приостановила свое снижение, отскочив от локально-важного уровня поддержки в районе майских минимумов. "Мы полагаем, что укрепление рубля было сдержано решением ЦБ о запрете изменения условий банками по валютным счетам. Без комиссий у населения пропадает стимул избавляться от накоплений в иностранной валюте. Заметим, что дополнительное давление на рубль оказало и некоторое ослабление нефтяных котировок. Мы полагаем, что это локальный эффект. Скоро в стране начинается налоговый период, ввиду чего мы не исключаем, что курс доллара может опустить под отметку 55 рублей из-за расширения предложения иностранной валюты", - говорит Жильников.

ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне, говорится в сообщении, распространенном ЕЦБ по итогам прошедшего в среду внепланового заседания.

Кроме того, ЕЦБ намерен ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе, отмечается в сообщении.

Такой инструмент должен помочь ЕЦБ добиться сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны, пишет The Wall Street Journal.

"Пандемия оставила после себя затяжные проблемы в экономике еврозоны, которые, безусловно, способствуют неравномерной трансмиссии нашей монетарной политики", нормализацию которой ЕЦБ начал в декабре, отмечается в сообщении европейского ЦБ.

ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания и заявил о намерении поднять их на 25 базисных пунктов в июле. Кроме того, регулятор объявил о прекращении чистого выкупа активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) с 1 июля.

Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте. При этом ЕЦБ заявил, что планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках этой программы, как минимум до конца 2024 года.

ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) в среду завершает двухдневное заседание, в ходе которого, вероятно, обсуждается возможность наращивания темпов ужесточения политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

Представители ФРС не комментировали майские данные об инфляции из-за действующего перед заседанием "периода тишины". Ранее руководители американского ЦБ, в том числе его председатель Джером Пауэлл, отмечали, что дальнейшие действия Федрезерва будут зависеть от ситуации в экономике.

Федрезерв повысил ставку на 75 б.п. с начала 2022 года, причем в мае она была увеличена на 50 б.п. - это первое столь резкое повышение с 2000 года.

По итогам майского заседания ФРС также объявила о намерении приступить с 1 июня к сокращению размера своего баланса за счет корректировки объемов реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг. В соответствии с планом Федрезерва, реинвестироваться на рынке будут лишь поступления свыше лимитов, составляющих $30 млрд в месяц в случае US Treasuries и $17,5 млрд в месяц в случае ипотечных облигаций. С сентября эти лимиты будут повышены до $60 млрд и $35 млрд в месяц соответственно.

В среду ФРС также представит обновленные прогнозы для американской экономики и базовой процентной ставки на ближайшие годы.

Согласно опубликованному по итогам мартовского заседания точечному графику прогнозов (dot plot, диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков в отношении базовой ставки), большинство руководителей американского ЦБ ожидали подъема ставки не менее чем до 1,875% в этом году, то есть предполагали, что ставка будет повышена в течение года минимум 7 раз по 25 б.п. Прогнозы большинства руководителей Федрезерва предполагали, что ставка будет поднята как минимум до 2,75% в 2023 году и останется на этом уровне в 2024 году.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, предполагавшие в марте, что ставка составит 1,9% к концу 2022 года и 2,8% к концу 2023 года, вероятно, изменятся в более высокую сторону в июне. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что они составят 2,6% и 3,1% соответственно.

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы в среду в 21:00 по московскому времени. В 21:30 начнется традиционная пресс-конференция Пауэлла.

"В преддверии итогов заседания ФРС внешний фон на финансовых рынках сохраняется относительно благоприятным. (. . .) Однако для рубля в условиях ограничений по счету операций с капиталом события и аппетит инвесторов к риску на внешних рынках не столь заметны. Ключевым событием недели остаются сегодняшние итоги заседания ФРС. После выхода майских данных по инфляции в США существенно возросли ожидания повышения ставки ФРС на 75 б.п. против 50 б.п. Реализация сценария с 75 б.п. по-видимому уже не станет для рынка сюрпризом, однако если повышение все же ограничится 50 б.п., то такой сценарий может усилить сегодняшнюю коррекцию USD, что в определенной степени отразится соответствующим образом и на российском рынке", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Нефтяной рынок падает в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших рост запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду составляет $119,96 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $117,25 за баррель, что на 1,28% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,96 млн баррелей - до 418,71 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2,2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 800 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах снизились на 710 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 725 тыс. баррелей. Аналитики ожидали увеличения резервов бензина на 500 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Среди факторов, способствующих снижению нефтяного рынка, эксперты выделяют оптимизм в отношении перспектив переговоров по ядерной сделке с Ираном, а также продление OFAC генеральной лицензии, позволяющей совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами, отмечает Market Watch.

Россия, несмотря на снижение добычи нефти в апреле, в мае нарастила объемы и остается одним из ведущих производителей в мире.

"Перспективы России остаются неопределенными и могут продолжать удивлять. Так, после падения на 930 тыс. баррелей в сутки в апреле общая добыча нефти в мае фактически выросла на 130 тыс. б/с до 10,55 млн б/с, поскольку экспорт сырья на мировые рынки был перераспределен от традиционных покупателей, придерживающихся новых санкций или добровольно отказывающихся от российских баррелей в знак солидарности с Украиной", - пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

"Даже с учетом того, что значительная часть российской добычи нефти пострадала от санкций и эмбарго, страна легко сохранит свое положение третьего по величине производителя нефти в мире после США и Саудовской Аравии. При этом ожидается, что эти страны продемонстрируют рекордно высокий объем производства как в этом, так и в следующем году, что увеличит разрыв между ними и Россией. Канада и Бразилия также готовы достичь своего самого высокого уровня за всю историю в течение двух лет подряд", - добавляет агентство.

Нефтяные доходы России, несмотря на снижение объемов экспорта нефти, продолжают расти, и Соединенным Штатам совместно с их союзниками надо найти способы для их сокращения, заявил между тем заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По сообщениям СМИ, чиновник, выступая в сенатском комитете по ассигнованиям, сказал, что в качестве одной из мер Соединенные Штаты обсуждают с европейскими и азиатскими союзниками различные способы, с помощью которых удастся ограничить цены на российскую нефть, поскольку высокие цены компенсируют снижение объемов добычи и экспорта.

"Таким образом, цель состоит в том, чтобы убедиться, что удастся снизить доходы, которые они могут получить от продажи своей нефти в будущем", - сказал Адейемо, добавив, что в противном случае Россия напрямую выигрывает от повышения цен в связи с ситуацией вокруг Украины.

Он, однако, отказался предоставить подробную информацию о ходе переговоров с союзниками, заявив, что такая информация будет зарезервирована для секретного брифинга для сенаторов.

Курсы

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 июня на 43,02 копейки, до 56,6624 руб., и уменьшил курс евро на 12,77 копейки, до 59,1204 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 39,39 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,6738 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 15,02 копейки и составил 56,76 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 33,403 млн, из которых $1 млрд 373,798 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 659,605 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 37,84 копейки, до 59,0771 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, повысился на 0,86 копейки, до 59,1823 руб./. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 132,028 млн, из которых EUR475,695 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR656,333 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 3 базисных пункта (б.п.) каждая - до 9,89% и 9,9% годовых соответственно. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 1 б.п. - до 9,96% и 10,03% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 5 б.п., поднявшись до 10,13% годовых.