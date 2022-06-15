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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

МЭА сообщило о росте добычи нефти в РФ в мае до 10,55 млн б/с

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Россия, несмотря на снижение добычи нефти в апреле, в мае нарастила объемы и остается одним из ведущих производителей в мире.

"Перспективы России остаются неопределенными и могут продолжать удивлять. Так, после падения на 930 тыс. баррелей в сутки в апреле общая добыча нефти в мае фактически выросла на 130 тыс. б/с до 10,55 млн б/с, поскольку экспорт сырья на мировые рынки был перераспределен от традиционных покупателей, придерживающихся новых санкций или добровольно отказывающихся от российских баррелей в знак солидарности с Украиной", - пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

"Даже с учетом того, что значительная часть российской добычи нефти пострадала от санкций и эмбарго, страна легко сохранит свое положение третьего по величине производителя нефти в мире после США и Саудовской Аравии. При этом ожидается, что эти страны продемонстрируют рекордно высокий объем производства как в этом, так и в следующем году, что увеличит разрыв между ними и Россией. Канада и Бразилия также готовы достичь своего самого высокого уровня за всю историю в течение двух лет подряд", - добавляет агентство.

МЭА
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