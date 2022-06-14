ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Регулятор жестко отреагировал на введение рядом банков комиссий по валютным счетам, считает эту практику недопустимой.

Как говорится в сообщении ЦБ, Банк России издал информационное письмо по итогам введения некоторыми кредитными организациями комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без получения на то их согласия.

"Документ также направлен на предупреждение аналогичных действий в отношении банковских вкладов", - отмечает регулятор.

Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей, считает ЦБ.

Офертой, по мнению регулятора, не может признаваться публикация банком изменений на своем официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений.

"Регулятор считает необходимым не допускать в заключаемые с потребителями договоры банковского счета и банковского вклада положений, предусматривающих право кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за совершение операций. По мнению Банка России, также недопустимо взимание с клиентов комиссионных вознаграждений, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов", - подчеркивает ЦБ.

Банк России рекомендовал банкам провести работу по исключению возможностей для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.

Ранее ряд российских банков сообщили о введении комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц.

Так, Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня 2022 года комиссии за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Тинькофф банк заявил о введении с 23 июня комиссии по карточным счетам в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Кроме того, Тинькофф банк сообщил о закрытии существующих накопительных валютных счетов физлиц с 23 июня и переводе средств на текущие счета (по которым начнет взиматься комиссия). Аналогичную практику Тинькофф банк в ближайшее время планировал распространить и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах.