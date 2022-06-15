Решетников заявил, что излишне крепкий рубль не выгоден никому

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Излишне крепкий курс национальной валюты не выгоден никому, на текущих уровнях он создает сложности и экспортерам, и импортерам, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

После введения антироссийских санкций и ответных мер капитального контроля курс рубля реагирует прежде всего на внешнеторговое сальдо. На фоне конъюнктуры сырьевых рынков и резкого падения импорта перекос баланса в пользу экспортных поступлений приводит к тому, что существенного влияния на крепнущий рубль не оказывает ни постепенное смягчение норм валютного регулирования, ни словесные интервенции чиновников.

"Формируется этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь, крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился, и он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров. Пока ситуация несколько сдерживается тем, что все-таки экспортные цены крайне высоки на продукты, поэтому экспортеры, конечно, жалуются, но тем не менее ситуация более или менее, хотя тоже по разным направлениям экспорта разная. Всегда есть какие-то сферы, ниши, продукция, где цены не столько высоки, и соответственно, крепкий курс существенно влияет. Мы все-таки в последние годы очень много приложили усилий, чтобы экспорт нарастить", - сказал Решетников в интервью "России 24".

Что касается импорта, то, по его словам, "пока наши производители не чувствуют, может, такой острой конкуренции (со стороны зарубежных поставщиков - ИФ), потому что просто перенастройка логистики идет". "Но в то же время это тоже наладится, и если курс будет такой крепкий, то это создаст проблему (для конкурентоспособности российского производства - ИФ)", - сказал министр.

Решение проблемы - в повышении доступности кредитных ресурсов, считает он. "Источник крепкого курса - это слабый спрос в экономике. А это в первую очередь кредитование, учитывая то, что бюджет сейчас расходует деньги на максимуме, конечно, это кредиты, кредиты, кредиты", - сказал Решетников.