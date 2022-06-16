"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года

Архивное фото Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" начинает продажи автомобиля Granta Classic 2022 модельного года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Цены стартуют с отметки 658 300 рублей с учетом выгоды в размере 20 тысяч рублей по схеме trade-in или при использовании кредитной программы Lada Finance.

Отмечается, что предложение на данную комплектацию на 103 200 рублей выгоднее стоимости Granta Classic предыдущего модельного года.

По словам и.о. исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Виталия Осипова, приведенным в сообщении, Lada Granta Classic'22 станет самым доступным легковым автомобилем на российском рынке. Это, среди прочего, поможет ему составить конкуренцию подержанным автомобилям.

В новую комплектацию входит электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, обогрев и электропривод зеркал заднего вида, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.

Кроме седана, предлагаются лифтбек и универсал семейства Lada Granta, покупатели могут заказать 15-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Ранее СМИ сообщали, что "облегченная" версия может быть лишена ABS, подушек безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и других систем с дефицитными компонентами. В пресс-службе эту информацию "Интерфаксу" не прокомментировали.

Lada Granta Classic'22 оснащается адаптированным для работы на бензине Аи-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Сообщалось, что первые Lada Granta Classic 2022 модельного года сошли с конвейера 8 июня. Тольяттинский завод находится в частичном простое: из трех линий единого автосборочного производства запущена "нитка" по сборке Lada Granta, две другие - В0 (выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero) и Niva, до 17 июня простаивают из-за отсутствия комплектующих.

Также сообщалось, что с 6 июня - по плану, до 4 сентября - "АвтоВАЗ" работает в четырехдневном режиме.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи "АвтоВАЗа" в январе-апреле 2022 г. упали в 2,4 раза. Доля рынка снизилась на 3 п.п., до 21,1%

АО "АвтоВАЗ" через ООО "Лада Авто Холдинг" принадлежит госкорпорации "Ростех" (32,3%) и ФГУП "НАМИ" (67,7%), контролирующую долю которому в мае передала французская группа Renault с опционом обратного выкупа в течение 6 лет.

После приостановки операций Renault в РФ пост гендиректора "АвтоВАЗа" занял экс-министр транспорта РФ (2012-2018 гг.) Максим Соколов, сменивший на должности Николя Мора.