"АвтоВАЗ" возобновил выпуск моделей Granta

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года, сообщает пресс-служба компании в среду.

В "АвтоВАЗе" отметили, что Lada Granta Classic 2022 в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке.

Так, модель разработана "с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов".

"Сегодня, после значительной паузы, "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода - это одна из первоочередных задач для нас. И, конечно, мы должны и дальше выпускать на российский рынок наиболее востребованные и, в том числе доступные автомобили, на которые не будет влиять дефицит зарубежных комплектующих. Для этого предприятием совместно с федеральными и региональными властями ведется интенсивная работа по развитию компетенций российских поставщиков", - приводятся в сообщении слова президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.

В пресс-релизе уточняется, что стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время.

Комплектация Granta Classic 2022

Конфигурация Classic'22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

По сравнению со стандартной Lada Granta Classic в комплектации Granta Classic 2022 изменился список стандартного оборудования: в него добавлены окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал, а в качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

"Комплектация Classic'22 также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками. Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщали, что "облегченная" версия может быть лишена ABS, подушек безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и других систем с дефицитными компонентами. В пресс-службе эту информацию "Интерфаксу" не прокомментировали.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" ранее говорили, что с 6 июня по 4 сентября завод будет работать в четырехдневном режиме.

На тольяттинском заводе "АвтоВАЗа", который сейчас частично находится в простое, работали три сборочные линии: по выпуску Lada Granta (СКП Kalina), семейства Niva (N3), а также линия B0, где выпускались Lada Largus и Lada Xray и модели Renault Logan и Renault Sandero.

Первичная профсоюзная организация предприятия на своей странице во "ВКонтакте" сообщала, что линии В0 и Niva с 6 по 10 июня включительно будут в простое из-за отсутствия комплектующих.