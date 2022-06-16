На поддержку спроса на автомобили в этом году выделят 20,7 млрд рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - На поддержку спроса на автомобили в РФ в 2022 году будет выделено более 20 млрд рублей, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.

"Что касается этого года, принято решение о выделении 20,7 млрд рублей на поддержку спроса. В первую очередь, это возобновление по автокредитованию – 10,2 млрд рублей, 4,9 млрд рублей – на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей – на скидки по электрическому транспорту, и 3,3 млрд рублей – на газомоторную технику", - сказал Мантуров в четверг журналистам.

По его словам, "это то, что должно быть реализовано в ближайшее время, чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям".

"Это в первую очередь важно и для физических лиц, в части доступности кредитов, и для малого и среднего бизнеса, имея в виду лизинг техники на газомоторном топливе", - сказал Мантуров.

Он добавил, что президент России Владимир Путин поручил в течение двух месяцев обновить стратегию развития автопрома, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшие три года. "Была поставлена задача президентом обновить стратегию развития автопрома за два месяца, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку", - сказал министр.

Ранее в четверг Мантуров заявил журналистам, что автопроизводители и дилеры в России располагают запасами автомобилей, необходимо стимулировать спрос на них. "Мы должны сейчас подумать одновременно не только о том, чтобы импортные автомобили заходили на нашу территорию, но и определиться с тем, достаточно ли у нас спроса на сегодняшний день. (...) Мы должны думать в первую очередь об этом – стимулирование спроса, чтобы появился платежный спрос", - сказал он.

"В остатках у производителей и дилеров автомобили сегодня есть, их никто не раскупает сильно. Вопрос в цене. А будут снижать дилеры или автопроизводители эту цену – на этот вопрос я не отвечу. Они закладывают свои издержки, которые понесли, свои издержки, которые понесут с учётом того, что им нужно содержать инфраструктуру - поэтому сказать окончательно, какая будет цена и по каким категориям автомобилей, сложно", - добавил Мантуров.

Речь может идти как о возобновлении старых программ поддержки спроса, в частности, льготного кредитования, так и о комбинации мер. Введение мер поддержки спроса пока обсуждается на краткосрочную перспективу, подчеркнул он.