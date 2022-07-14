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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Минпромторг возобновит программы поддержки спроса на авто объемом 20,7 млрд руб.

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг России возобновляет реализацию в 2022 году программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд рублей.

"Ведущие российские банки и лизинговые организации подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во второй половине июля 2022 г.", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа - 25% для компенсации стоимости доставки авто из европейской части России.

"В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб. А также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе "Моторинвест" в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, которого цитирует пресс-служба.

Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце.

Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. руб. и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, КАМАЗ, "Урал". Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. руб. на один электромобиль.

Ожидается, что продажи в рамках программ стимулирования спроса составят до конца 2022 года не менее 50 тыс. автомобилей по программе льготного автокредита и не менее 25,7 тыс. машин по льготному лизингу.

Минпромторг РФ Денис Мантуров
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