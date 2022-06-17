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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Шольц заявил, что санкции против РФ сохранятся до "справедливого соглашения" с Украиной

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Санкции, введенные против России в связи с ситуацией вокруг Украины, будут действовать до тех пор, пока Москва не достигнет "справедливого соглашения" с Киевом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

При этом канцлер подчеркнул, что только сама Украина может определить, какие условия соглашения будут справедливыми, "это не может, и не будет диктовать никто в Европе".

Шольц отметил, что он в беседах с президентом РФ Владимиром Путиным неоднократно говорил о недопустимости "продиктованного мира".

Он также заявил, что Германия не смирится с присоединением Крыма, поскольку "это было бы нарушением международного права".

Канцлер отверг обвинения в том, что он первоначально колебался в вопросе поставок Украине тяжелого вооружения, за что подвергался критике со стороны украинских представителей и ряда политиков внутри страны.

"Нет смысла что-то делать только потому, что кто-то кричит, или не делать что-то, потому что кто-то кричит", - сказал Шольц, добавив, что защита страны и поддержание мира являются его обязанностью, как канцлера.

Ранее Шольц заявил, что Берлин собирается расширить свою военную помощь Украине и поставить дополнительные единицы оружия, в том числе современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии.

Германия уже поставляла Украине противоракетное оружие, бронетранспортеры и амуницию. Также парламент ФРГ согласовал поставки немецких зенитных самоходных установок "Гепард" и самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Как ожидается, таких установок будет поставлено семь единиц.

Германия Олаф Шольц Россия Украина
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