Шольц пообещал, что Германия поставит Украине больше оружия

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин собирается расширить свою военную помощь Украине и поставить дополнительные единицы оружия.

"Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине в том числе современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - сказал Шольц журналистам в Берлине в понедельник.

8 июня Шольц сообщил, что Германия не собирается отказываться от поставок Украине тяжелого вооружения и планирует новые поставки.

Он напомнил, что Германия уже поставляла Украине противоракетное оружие, бронетранспортеры, амуницию. Также, о чем сообщалось ранее, парламент ФРГ согласовал поставки немецких зенитных самоходных установок "Гепард" и самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Как ожидается, таких установок будет поставлено семь единиц.