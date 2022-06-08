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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Власти Германии пообещали продолжить поставки тяжелого вооружения Украине

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Германия не собирается отказываться от поставок Украине тяжелого вооружения, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Германия приняла историческое решение и поставляет теперь оружие в кризисный регион - Украину... Мы поставили уже много оружия и будем поставлять дальше, в том числе тяжелое вооружение", - сказал Шольц в среду в Берлине на пресс-конференции Союза иностранной прессы VAP.

Он напомнил, что Германия уже поставляла Украине противоракетное оружие, бронетранспортеры, амуницию. Также, о чем сообщалось ранее, парламент ФРГ согласовал поставки немецких зенитных самоходных установок "Гепард" и самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000). Как ожидается, таких установок будет поставлено семь единиц.

Германия Украина Олаф Шольц
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