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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

Home Credit утратила контроль в российском ХКФ банке, микрофинансовой и страховой компаниях

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Home Credit B.V. сократила доли в российском ХКФ банке, СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" до 49,5%, утратив контроль.

Как следует из ЕГРЮЛ, 1% в ХКФ банке, страховой и микрокредитной компаниях группы получил гражданин Грузии Авигдор Ярдени.

Home Credit в конце мая 2022 года продала 49,5% акций российского ХКФ банка местным инвесторам. Тогда бывший руководитель РТС Иван Тырышкин получил 9,91% ХКФ банка, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков – по 9,9%. У Home Credit оставалось 50,49%.

До этого Home Credit продала по 49,5% в российских СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" этой же группе инвесторов. Каждый из физлиц получил по 9,9% страховой и микрокредитной компаний, у группы было 50,5%.

Тырышкин тогда пояснил "Интерфаксу", что это первый этап сделки. "У нас растянутая сделка, там много условий. Она может закрыться как быстро, так и небыстро", - сказал он.

Ранее Тырышкин также полностью выкупил у одной из структур группы Home Credit компанию "Форвард лизинг".

PPF Group и Home Credit в середине мая сообщили о заключении соглашения по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских индивидуальных инвесторов во главе Тырышкиным. Предполагалось, что в рамках сделки казахстанский банк Home Credit ("дочка" российского ХКФ банка) будет продан акционерам и некоторым топ-менеджерам PPF и Home Credit. В мае топ-менеджмент PPF выкупил 75% акций казахстанской "дочки" у российского ХКФ банка.

Российский ХКФ банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. Ее крупнейшим бенефициаром был чешский предприниматель Петр Келлнер, он погиб в авиакатастрофе в марте 2021 года. Осенью 2021 года стало известно, что PPF выставила российский ХКФ банк на продажу.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Home Credit ХКФ банк Хоум кредит страхование Купи не копи
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