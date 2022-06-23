PPF Group продала контроль в российских "дочках" за 26 млрд рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - PPF Group в рамках первой части сделки продала контрольные доли в российских подразделениях за сумму около 26,4 млрд рублей.

Как говорится в годовом отчете группы, первая фаза включает продажу 50,5% в российском ХКФ банке, СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи", а также 100% "Форвард лизинга" и компании "Всегда да".

Home Credit B.V. (входит в PPF Group) на прошлой неделе сократила доли в российском ХКФ банке, СК "Хоум кредит страхование" и "Купи не копи" с 50,5% до 49,5%, утратив контроль. До этого одна из структур группы полностью продала "Всегда да" и "Форвард лизинг" бывшему руководителю РТС Ивану Тырышкину.

Вторая часть сделки предусматривает продажу группой оставшихся долей в российских подразделениях за 16,4 млрд рублей. Эта фаза должна завершиться до ноября 2023 года. При этом у продавца и покупателя есть право при определенных условиях ускорить расчеты по сделке, в результате чего цена может быть снижена на 11,1 млрд рублей.

PPF Group и Home Credit в середине мая сообщили о заключении соглашения по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских индивидуальных инвесторов во главе Тырышкиным. Предполагалось, что в рамках сделки казахстанский банк Home Credit ("дочка" российского ХКФ банка) будет продан акционерам и некоторым топ-менеджерам PPF и Home Credit. В мае топ-менеджмент PPF выкупил 75% акций казахстанской "дочки" у российского ХКФ банка.

Опцион на приобретение оставшихся 25% акций казахстанского банка может быть реализован в любое время до мая 2025 года, отмечается в отчете группы.

Общая сумма сделки по продаже PPF Group российских финансовых компаний может составить 42,8 млрд рублей. Основной актив группы - ХКФ банк. Собственный капитал банка по МСФО составлял 91,3 млрд рублей (на 30 сентября 2021 года - последняя доступная отчетность). Если исходить из того, что базой для формирования цены сделки была стоимость банка, кредитная организация может быть продана дешевле 0,5 капитала.

Home Credit продала 49,5% акций российского ХКФ банка местным инвесторам в конце мая 2022 года. Тогда Иван Тырышкин получил 9,91% ХКФ банка, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков - по 9,9%. До этого группа продала по 49,5% в российских СК "Хоум кредит страхование" и микрокредитной компании "Купи не копи" этой же группе инвесторов. Каждый из физлиц получил по 9,9% страховой и микрокредитной компаний.

Тырышкин тогда пояснил "Интерфаксу", что это первый этап сделки. "У нас растянутая сделка, там много условий. Она может закрыться как быстро, так и небыстро", - сказал он.

Российский ХКФ банк является дочерней структурой холдинга Home Credit N.V., входящего в состав международной группы PPF. Ее крупнейшим бенефициаром был чешский предприниматель Петр Келлнер, он погиб в авиакатастрофе в марте 2021 года. Осенью 2021 года стало известно, что PPF выставила российский ХКФ банк на продажу.

ХКФ банк по итогам 2021 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".