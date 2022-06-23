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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

В ОДК запланировали изготовить в 2024-27 годах 72 авиадвигателя на пермских заводах

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пермские предприятия "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) - "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-Авиадвигатель" - получили предварительные заказы на изготовление 72 авиадвигателей на период с 2024 по 2027 годы, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"Самая главная задача - закончить сертификацию самолета МС-21-310 с нашим двигателем. Параллельно к ней мы уже получили предзаказ: с 2024 года - на выпуск 12 двигателей, потом - 24, потом - 36. Главное на сегодня - подготовка, разворачивание мощностей на всех предприятиях кооперации, которую мы создали", - приводятся в сообщении слова замгендиректора ОДК по управлению научно-производственным комплексом (НПК) "Пермские моторы" Александра Иноземцева.

Предполагается, что лайнеры преимущественно будут укомплектованы двигателями пермского производства - ПС-90А, а также двигателями ПД-14 и ПД-8, изготавливаемыми в кооперации с "ОДК-Сатурн".

Кроме того, перед предприятиями стоит задача создания двигателя ПД-35.

Региональные власти ведут переговоры с правительством РФ об увеличении объема инвестирования в моторостроительный комплекс Пермского края, отмечается также в сообщении.

В апреле текущего года глава региона сообщал, что без строительства в Перми нового завода по выпуску авиадвигателей потребности авиационной и нефтегазовой отрасли через несколько лет будут удовлетворяться лишь наполовину. По его мнению, мощности производства по выпуску двигателей ПД-8, ПД-14, ПС-90 и ПД-35 необходимо увеличить ровно в 2 раза. По его оценкам, строительство такого завода в нынешних ценах может стоить около 80 млрд рублей.

ОДК в ноябре 2020 года объединила в единый научно-производственный комплекс АО "ОДК-Пермские моторы" и АО "ОДК-Авиадвигатель".

"ОДК-Пермские моторы" занимается серийным производством авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. В частности, завод выпускает турбореактивный двигатель ПС-90А, который используется на самолетах Ил-96-300, Ту-204, Ту-214 и их модификациях. Также предприятие приступило к изготовлению первой серийной партии двигателей ПД-14, которые будут установлены на самолет МС-21.

"ОДК-Авиадвигатель" - конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных ГТУ и электростанций на базе авиационных технологий. Предприятие является головным разработчиком семейства двигателей 5-го поколения для самолетов МС-21 и промышленных ГТУ.

Евросоюз в начале апреля включил АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" в санкционный список.

ОДК
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