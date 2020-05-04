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Минпромторг РФ заказал импортозамещение комплектующих МС-21 к 2022 году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ в конце апреля заказал научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по замене импортных материалов и изделий в конструкции самолета МС-21 на отечественные аналоги, следует из материалов закупки.

Контракт стоимостью более 12 млрд руб. выполнит разработчик МС-21 - ПАО "Корпорация Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех").

Согласно материалам, до конца 2020 года "Иркут" должен провести выбор материалов российского производства и отработать технологии изготовления из них агрегатов МС-21. В том числе, речь идет о консолях крыла, центроплане, рулях высоты и направления, агрегатах хвостового оперения. Затем нужно произвести замену агрегатов, комплектующих и систем на отечественные, подготовить стендовую базу для их испытаний и приступить к изготовлению опытного экземпляра импортозамещенного МС-21 с российскими двигателями ПД-14.

До конца 2021 года требуется продолжить НИОКР, в том числе отработать технологии изготовления композиционных материалов на основе углеродных волокон производства компании UMATEX (входит в "Росатом"). Итогом всей работы должно быть завершение создания опытного МС-21 с импортозамещенными агрегатами и проведение сертификационных испытаний этого самолета.

Соисполнителями "Иркута" станут более 50 компаний, среди них "Технодинамика", "ЛИИ им. Громова", "ПКО Теплообменник", "Аэрокомпозит", "ОДК Пермские моторы", "ЦАГИ", ФАУ "Авиационный регистр РФ", а также французский Safran.

Из материалов также следует, что до 2024 года планируется импортозаместить всего 54 агрегата и элемента систем МС-21, в том числе вспомогательную силовую установку, механизм перестановки стабилизатора, агрегаты бортового радиоэлектронного оборудования, топливной системы, гидравлические рукава, шины, спасательные аварийные трапы и плоты, кресла пилотов, элементы интерьера пассажирской кабины.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями "Ростеха". На данный момент четыре опытных образца МС-21 проходят испытания, все они оснащены американскими двигателями Pratt&Whitney. Начало серийного производства самолета уже неоднократно переносилось, по последним официальным данным - на 2021 год. Одной из причин были санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в ОАК), повлекшие прекращение поставок композитных материалов для создания крыла самолета.

Минпромторг РФ МС-21

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