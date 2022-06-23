Рубль слегка подрастает к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании новых стимулов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Доллар США стабилен, евро немного дешевеет на Московской бирже в четверг утром, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 52,91-53,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 53,15 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 56,185 руб./EUR1 (-24 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,8 коп. к уровню закрытия 22 июня, до 54,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,88 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,43 коп. выше официального курса.

Выступление главы Федрезерва США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие изменения к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов. Участники рынков продолжают оценивать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената Конгресса США. Накануне Пауэлл выступил с полугодовым докладом по кредитно-денежной политике в банковском комитете Сената.

Федрезерв планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал Пауэлл.

"В ближайшие месяцы мы будем ждать веских признаков того, что инфляция замедляется", - отметил Пауэлл. "У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность", - добавил глава ФРС.

Отвечая на вопросы сенаторов, глава ФРС отметил, что риски рецессии "в настоящее время не особенно повышенные", добавив, что экономика США сильна, а потребители и бизнес находятся "в хорошей форме".

В четверг Пауэлл выступит с полугодовым докладом по кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. (17:00)

Данные Росстата по ценам

Росстат на неделе с 11 по 17 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,12% после дефляции 0,14% неделей ранее и дефляции в 0,01% двумя неделями ранее и нулевой динамки цен тремя неделями ранее. С начала месяца цены к 17 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2022 года опустились по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9% после того, как подскочили на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был в 6,9%), выросли на 5,9% марте, на 3,9% в феврале и выросли на 0,1% в январе 2022 года, сообщил Росстат.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в мае замедлился до 19,3% после 31,5% в апреле, 26,7% в марте, 23,5% в феврале и 23,1% в январе.

Выплаты по евробондам РФ

Президент Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по еврооблигациям РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ предписывает правительству в 10-дневный срок определить перечень уполномоченных банков, привлекаемых для осуществления платежей держателям российских евробондов. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что для этих целей будут привлекаться банки, сохраняющие возможность работать с валютой.

Несмотря на введение жестких санкций в отношении РФ, до сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков - долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC (она действовала до 25 мая, Минфин США не стал ее продлевать) осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Кроме того, недавно ЕС ввел санкции против НРД, выступающего платежным агентом по ряду выпусков суверенных евробондов РФ, в том числе номинированных в евро.

Ближайшие выплаты по долларовым евробондам РФ предстоят 23-24 июня.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне опасений глобального экономического спада, усилившихся после заявлений Пауэлла относительно темпов подъема ставок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве в четверг составила $109,75 за баррель, что на 1,76% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $104,13 за баррель, что на 1,94% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Министерство энергетики США откладывает публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, которые должно было обнародовать в четверг в 18:00 по московскому времени, из-за проблем в электронных системах. "Наши эксперты работают над решением для восстановления соответствующих систем", - говорится в сообщении ведомства. Информации о том, когда данные о запасах будут опубликованы, нет.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Insights, предполагает снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Данные о запасах энергоносителей в США обычно публикуются по средам и переносятся на четверг в случае, если на понедельник выпадает выходной.

Увеличение закупок Китаем и Индией российской нефти могло повлиять на ослабление дефицита и снижения мировых цен на топливо, заявила агентству Bloomberg представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.

"Сейчас, в частности, нефтяные рынки довольно нестабильны", - сказала Роуз. Она не исключила, что "отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, думаем". Агентство уточняет, что это может ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводит к снижению цен.