Дефляция в РФ держится третью неделю подряд

Годовая инфляция замедлилась до 16,4%, отметил Росстат

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Росстат на неделе с 11 по 17 июня 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию в 0,12% после дефляции в 0,14% неделей ранее и дефляции в 0,01% двумя неделями ранее и нулевой динамки цен тремя неделями ранее.

С начала месяца цены к 17 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Среднесуточное снижение цен за 17 дней июня 2022 года, по данным Росстата, составило 0,015% (против среднесуточного прироста в 0,019% за 15 дней июня 2021 года и также 0,019% за 21 дней июня 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась до 16,42% с 16,7% на 10 июня, 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая после 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Цены на продукты

За период с 11 по 17 июня 2022 года снизились цены: на сахарный песок - на 2,0%, яйца куриные - на 0,6%, молоко стерилизованное - на 0,4%, крупу гречневую - на 0,3%.

Одновременно выросли цены: на конфеты шоколадные - на 0,7%, рис и вермишель - на 0,4%, маргарин, чай черный - на 0,3%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2,5% (неделей ранее подешевела на 3,1%), в том числе капуста - на 9,7%, помидоры - на 6,5%, свекла - на 3,8%, бананы - на 3,7%, лук - на 2,1%, морковь - на 2,0%, картофель - на 0,2%, огурцы - на 0,1%. В то же время цены на яблоки выросли на 0,3%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: эргоферон - на 0,7%, левомеколь - на 0,5%, ренгалин, комбинированные анальгетики, корвалол - на 0,4%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 2,0%, спички - на 0,7%, пасты и щетки зубные - на 0,5%.

Снизились цены на плиты ДСП - на 1,2%, телевизоры - на 0,7%, смартфоны - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России уменьшилась за неделю на 8,7% (неделей ранее - снизилась на 2,3%).

Снижение ключевой ставки Банком России

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила на прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если ещё при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.