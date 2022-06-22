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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Подписан указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ

Подписан указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по еврооблигациям РФ. Соответствующий указ глава государства подписал 22 июня, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ предписывает правительству в 10-дневный срок определить перечень уполномоченных банков, привлекаемых для осуществления платежей держателям российских евробондов. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что для этих целей будут привлекаться банки, сохраняющие возможность работать с валютой.

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Владимир Путин
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