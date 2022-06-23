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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ

США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Увеличение закупок Китаем и Индией российской нефти могло повлиять на ослабление дефицита и снижения мировых цен на топливо, заявила агентству Bloomberg представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.

"Сейчас, в частности, нефтяные рынки довольно нестабильны ", - сказала Роуз. Она не исключила, что "отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы, возможно, думаем".

Агентство уточняет, что это может ослаблять дефицит предложения на мировых рынках и потенциально приводит к снижению цен.

Роуз приветствовала снижение цен на нефть и выразила надежду, что его почувствуют потребители на автозаправках.

Нефтяные котировки ускорили падение вечером в среду, приближаясь к минимуму за шесть недель из-за опасений по поводу глобального спроса на топливо.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 по Москве упали в цене на $4,9 (4,27%) - до $109,75 за баррель. Котировки находятся на минимальном уровне с конца мая.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $4,79 (4,37%) - до $104,73 за баррель.

США Россия Индия Китай
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