ЦБ РФ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти РФ намерены сделать очередной шаг в сторону либерализации валютного режима, резко ужесточенного после введения антироссийских санкций в конце февраля - начале марта.

"У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме в четверг.

"Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна", - пояснил он.

В ответ на санкции РФ ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%.

С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета. Формально требование о репатриации и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента, при этом сохранялось. Однако с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен.