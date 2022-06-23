Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

ЦБ РФ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки

ЦБ РФ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки
Фото: Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти РФ намерены сделать очередной шаг в сторону либерализации валютного режима, резко ужесточенного после введения антироссийских санкций в конце февраля - начале марта.

"У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на Чебоксарском экономическом форуме в четверг.

"Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна", - пояснил он.

В ответ на санкции РФ ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%.

С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета. Формально требование о репатриации и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента, при этом сохранялось. Однако с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен.

ЦБ РФ Владимир Чистюхин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин расплатился по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рублях

FT сообщила о риске искусственного затягивания ремонта "Северного потока"

FT сообщила о риске искусственного затягивания ремонта "Северного потока"

Промсвязьбанк может купить СМП-банк

Промсвязьбанк может купить СМП-банк

США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ

США предположили, что снижение цен на нефть связано с ее закупками КНР и Индией у РФ

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ

В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ

Глава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетам

Глава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетам

Финский S-Group продаст свои петербургские отели Sokos российским инвесторам

Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

В "Финаме" сообщили, что клиенты компании не могут выводить валюту по техническим причинам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });