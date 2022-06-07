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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские экспортеры смогут получать валютную выручку на свои зарубежные счета. Требования к ее дальнейшей репатриации в РФ и продаже при этом не меняются.

Как сообщил во вторник Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, действующая при ведомстве, приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом с 6 июня.

"Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента РФ", - подчеркивается в сообщении Минфина.

РФ ранее ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки (позже планку опустили до 50%).

В том числе указом президента РФ с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории России банках и иных организациях финрынка.

Позже подкомиссия ввела частичное послабление - разрешила резидентам РФ осуществлять операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, в целях финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств.

Также было разрешено проведение операций по зачислению на счета резидентов - физлиц за рубежом денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

Минфин РФ
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