ЦБ РФ изучит введение комиссий по валютным счетам

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ изучает введение комиссий по валютным счетам, при необходимости примет надзорные меры: ухудшать условия обслуживания существующих клиентов нельзя, говорится в сообщении Банка России.

"Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов", - говорится в заявлении ЦБ.

ЦБ изучит, соответствовало ли введение комиссий по уже открытым текущим счетам граждан или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры - требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо.

"Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам", - указал регулятор.

Он предупредил, что после введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций.

ЦБ также отметил, что банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.

Заявление ЦБ стало реакцией на действия ряда крупных банков, которые анонсировали введение комиссий за ведение валютных счетов.

В четверг Тинькофф банк сообщил, что с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Плата будет введена для карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно. Аналогичную практику банк в ближайшее время распространит и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах. Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка, пояснили в кредитной организации.

Комиссии за обслуживание счетов в иностранной валюте с 30 июня также вводит Райффайзенбанк.

ЦБ отмечал, что из-за изоляции валютного рынка на фоне отсутствия нерезидентов у банков при наличии валютных пассивов и активов создаются дополнительные риски, так как они лишены возможности хеджировать свою валютную позицию. Наличие дополнительных рисков будет способствовать естественному сокращению банковских балансов в валютах недружественных стран. Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро. При этом речь идет только о депозитах юрлиц, по вкладам физлиц эта мера не обсуждается, сообщила в конце мая первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.