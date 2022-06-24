Суд 22 июля проверит обоснованность заявления "дочки" Google в РФ о своем банкротстве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 22 июля заседание по проверке обоснованности заявления ООО "Гугл" - российской "дочки" Google - о собственном банкротстве, следует из картотеки суда.

Заявление было подано в суд 16 июня, 23 июня - принято к производству.

Представитель Google ранее подтвердил "Интерфаксу", что российская компания подала заявление о банкротстве, напомнив, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса и выполнение финансовых обязательств.

ООО "Гугл" 18 мая разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Российская компания сообщала тогда, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

При этом в Google сообщали, что компания продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом компания получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток компании как минимум с 2009 года).

Претензии к Google и штрафы

Российские регуляторы в настоящее время с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из РФ; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, в конце декабря 2021 года Таганский суд Москвы назначил Google оборотный штраф в размере 5% выручки за 2020 год - на сумму свыше 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного в РФ контента, который компания должна была добровольно выплатить до 19 марта. В мае судебные приставы завели дело о принудительном взыскании этого штрафа.

Кроме того, судом по заявлениям целого ряда российских СМИ о восстановлении доступа к YouTube-каналам были арестованы средства и имущество на сумму 4,5 млрд рублей.

Недавно суд оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян на территории РФ.