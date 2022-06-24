Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Суд 22 июля проверит обоснованность заявления "дочки" Google в РФ о своем банкротстве

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 22 июля заседание по проверке обоснованности заявления ООО "Гугл" - российской "дочки" Google - о собственном банкротстве, следует из картотеки суда.

Заявление было подано в суд 16 июня, 23 июня - принято к производству.

Представитель Google ранее подтвердил "Интерфаксу", что российская компания подала заявление о банкротстве, напомнив, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование российского офиса и выполнение финансовых обязательств.

ООО "Гугл" 18 мая разместило на Федресурсе уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Российская компания сообщала тогда, что с 22 марта 2022 года "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

При этом в Google сообщали, что компания продолжит предоставлять возможность использования бесплатных сервисов для пользователей из РФ, таких как "Поиск", YouTube, Gmail, "Карты" и Google Play.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом компания получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток компании как минимум с 2009 года).

Претензии к Google и штрафы

Российские регуляторы в настоящее время с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из РФ; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, в конце декабря 2021 года Таганский суд Москвы назначил Google оборотный штраф в размере 5% выручки за 2020 год - на сумму свыше 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного в РФ контента, который компания должна была добровольно выплатить до 19 марта. В мае судебные приставы завели дело о принудительном взыскании этого штрафа.

Кроме того, судом по заявлениям целого ряда российских СМИ о восстановлении доступа к YouTube-каналам были арестованы средства и имущество на сумму 4,5 млрд рублей.

Недавно суд оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

Россия Google ООО Гугл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других финорганизаций через их сервисы

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%

Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%

Цена газа на июльской сессии на Петербургской бирже упала до минимума за год

PPF Group продала контроль в российских "дочках" за 26 млрд рублей

Nike решил уйти с российского рынка

Nike решил уйти с российского рынка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });