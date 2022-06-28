Суд в Москве оштрафовал Internet Archive за страницы о "коктейле Молотова"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района оштрафовал на 800 тысяч рублей некоммерческую организацию Internet Archive, коорая не удалила запрещенный экстремистский контент и публикации, разжигающие межнациональную рознь, передает корреспондент "Интерфакса".

Судья признал Internet Archiv виновной в административном правонарушении, предусмотренным ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента)".

Поводом для претензий к организации стали не удаленные страницы об изготовлении "коктейля Молотова", взрывных устройств, публикации, где разжигается ненависть по отношению к русским, страницы с экстремистской литературой и с антисемитскими материалами.

Internet Archive - сервис, позволяющий архивировать интернет-страницы для их хранения.

Крупнейшие иностранные интернет-сервисы с начала 2021 года в России не раз привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства. Компаниям Google и Мeta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) за неоднократные нарушения российских законов были наз-начены оборотные штрафы в размере 5% от их выручки в России за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей.