Биржевые цены на СУГ обновили исторический минимум второй раз за июнь

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на уходящей неделе обновили исторический антирекорд второй раз за июнь. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По данным на 24 июня, стоимость тонны СУГ опустилась до 5,529 тыс. рублей. Общее снижение по итогам недели составило 12,9%. Цены на СУГ второй раз за месяц обновили исторический минимум. Предыдущий был установлен по итогам первой торговой недели июня, когда они опустились до 6,583 тыс. руб./т.

По мнению главного аналитика по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер) Андрея Дьяченко, текущее падение цен на СУГ обусловлено потерей экспортных рынков, а предложение данного вида топлива для внутреннего спроса слишком избыточно.

"Основная причина снижения биржевых цен на СУГ – отсутствие адекватного емкого рынка сбыта после того, как европейские направления экспорта были закрыты. Сейчас возможность экспортировать через Черное море практически отсутствует. Транспортный коридор через Белоруссию тоже практически себя исчерпал", - сказал Дьяченко.

Он отметил, что на фоне наращивания добычи нефти по мере решения логистических проблем с ее экспортом увеличивается и производство попутных нефтяных газов, которые являются сырьем для СУГ. Дьяченко убежден, что низкая себестоимость пропана и бутана позволяет реализовывать их на внутреннем рынке по минимальным ценам.

Биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 по итогам уходящей недели снизились на 1,2% и 1,93%, до 40,057 тыс. руб./т и 43,263 тыс. руб./т соответственно. Однако торговая неделя открылась продолжением роста на данные бензины, который начался еще на прошлой неделе. Так, стоимость 92-го бензина в среду выросла относительно уровня закрытия в пятницу на 8%, до 42,438 тыс. руб./т, 95-го бензина - на 5,5%, до 45,275 тыс. руб./т.

Дьяченко отметил, что всплеск торговой активности в начале недели обусловлен появившимися слухами, что обсуждается не просто корректировка, а даже отмена топливного демпфера. "Реакция на слухи – чисто эмоциональная. Это не первый вброс возможной дискуссии на эту тему. Тем не менее, рынок на это отреагировал достаточно шаблонно, он пребывает в уверенности, что цены на оптовом рынке обязательно должны пойти вверх", - считает Дьяченко.

В свою очередь независимый отраслевой аналитик Виктор Костюков отметил, что сейчас рынок пребывает в состоянии поиска устойчивого спроса, обусловленного сезоном отпусков. "В трехдневные выходные были новости с АЗС, что пошел спрос - чуть ли не на 30%. К тому же установилась благоприятная погода, поэтому участники рынка начали покупать топливо на будущее - пока цены на дне. Да, они оторвались, но в гору не пошли – тенденция не сформировалась", - сказал Костюков.

О планах по корректировке демпфера на прошлой неделе сообщал вице-премьер Александр Новак.

Дума рассмотрит корректировку демпфера на бензин

Между тем, в эту пятницу стало известно, что правительство внесло в Госдуму предложения по корректировке демпфера на бензин, которая учтет дисконт к стоимости нефти Brent. Замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил: "Уточняется расчет демпфера на бензины, учитывается скидка, которая есть на российскую нефть при расчете демпфера".

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", предлагаемая корректировка приближает индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной стоимости российского бензина в Европе. Скорректированная формула предполагает, что из средней стоимости бензина в Европе вычитается средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent.

В итоге индикативная экспортная цена в формуле демпфера будет учитывать не только цену на продукт в Европе и стоимость доставки российского продукта на европейский рынок, но и реальный дисконт, с которым он там реализуется.

При этом действие новой формулы прекратится с 1 января 2023 г., или если российская марка нефти начнёт торговаться дороже Brent.