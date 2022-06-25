В Еврокомиссии сообщили, что 12 стран ЕС полностью или частично остались без газа из РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Европейском союзе 12 государств полностью или частично остались без газа из России, поведение Москвы в последние недели существенно обострило риски, сообщила уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон (Kadri Simson).

"Подготовленный в начале года кризисный план ЕС может пригодиться в любой момент и государства-члены должны быть готовы к применению своих государственных планов", - приводятся ее слова на эстонском сайте агентства Delfi.

Симсон сказала, что на минувшей неделе ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном.

По ее словам, "большие разногласия" среди министров энергетики вызывают вопросы, связанные с дальнейшим изменением рынка энергетики, включая продление использования атомной энергетики.

"Комиссия не может по последнему вопросу принимать решения ни за одно государство, выбор источников энергии согласно основополагающим европейским договорам является суверенным правом государств-членов", - сказала Симсон.

В конце мая сообщалось, что Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны, отказавшиеся платить за российский газ по новым правилам, уже отключены от поставок, новых отключений не планируется.

14 июня, "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей. 15 июня "Газпром" заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна была снизиться еще на треть - до 67 млн куб. м в сутки.

В июле "Северный поток" полностью остановит транспортировку в связи с плановым техническим обслуживанием, и это еще больше усугубит нехватку газа на рынке.

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.