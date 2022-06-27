В ЕК заявили о сокращении в два раза объема поставок газа из РФ в Европу

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Объемы поставок газа из России в Европу сейчас сократились в два раза по сравнению с показателями лета прошлого года, не исключено и дальнейшее их снижение, заявила в понедельник член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Поставки газа из России сейчас составляют половину от объемов, которые мы получали в это же время в прошлом году. Они могут и дальше сокращаться", - заявила Симсон перед встречей ЕС на уровне министров энергетики, транспорта и телекоммуникаций.

В том, что касается поставок газа, ЕС готов к любому развитию событий, подчеркнула она.

Симсон добавила, что на встрече в понедельник она представит министрам конкретные шаги, которые, по ее мнению, помогли бы странам союза лучше подготовиться к сокращению поставок газа. Один из таких шагов - координация сокращения спроса на газ.

В субботу Симсон заявила, что 12 государств ЕС полностью или частично остались без газа из России. Она добавила, что на прошедшей неделе ЕС достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом, углублено сотрудничество с Норвегией, на финишной прямой переговоры с Азербайджаном.

Симсон подчеркнула, передает BNS, что совместные закупки газа требуют единогласия и координации между государствами-членами, и что работа Еврокомиссии создает для этого необходимые условия.

"Хорошая новость заключается в том, что в мае в очередной раз был установлен рекорд по поступлению СПГ в Европу - 12,8 млрд кубометров - это самый большой месячный объем за всю историю", - отметила она.

В конце мая сообщалось, что Польша, Болгария, Финляндия и Нидерланды в связи с отказом принять новую систему расчетов утратили возможность получения российского газа.

9 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны, отказавшиеся платить за российский газ по новым правилам, уже отключены от поставок, новых отключений не планируется.

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.