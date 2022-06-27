Акции "Соллерса" выросли почти на 9% на корпоративных новостях

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акции "Соллерса" выросли в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник почти на 9% (до 185 рублей за штуку) на корпоративных новостях.

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс Авто", контроль в которой ее многолетний владелец Вадим Швецов передал топ-менеджменту, намерена развивать бизнес в прежней структуре активов.

"ООО "Соллерс Груп", владевшее ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продало весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - ООО "Альтер Инвест". Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами "Соллерс Авто" становятся ключевые топ-менеджеры холдинга", - сообщили в пресс-службе компании в понедельник, не уточнив параметры сделки.

Таким образом, капитал "Соллерс Авто" покинул Вадим Швецов, контролировавший группу с 2007 г. Из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что ООО "Альтер Инвест" зарегистрировано 17 июня в подмосковных Химках, его возглавляет гендиректор "Соллерс Авто" Николай Соболев. Акционерами являются Соболев (35,5%), глава УАЗа и "Соллерс Форд" Адиль Ширинов (39%), заместитель директора "Соллерс Авто" Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам "Соллерс Авто" Виктор Хвесеня (5%).

"ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности", - прокомментировали сделку в пресс-службе группы.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник ранее сообщил, что сделка с контролирующей долей "Соллерс Авто" была закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Газета отмечала, что капитализация "Соллерс Авто" на "Мосбирже" на 24 июня составляла 5,8 млрд руб. Таким образом, стоимость пакета Швецова была на уровне 4,5 млрд руб.

Основной актив "Соллерс Авто" - "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ). В конце 2021 г. компания объявила о завершении его реорганизации, что аналитики связывали с возможной подготовкой к заключению партнерства с другим автопроизводителем. Среди кандидатов чиновники называли китайский Chery.

Однако 3 июня ЕС ввел санкции в отношении завода, ссылаясь на поставки УАЗ "Патриот" для нужд армии. В отличие от санкций США эти ограничения не экстерриториальные, но коснутся как минимум взаимоотношений с европейскими поставщиками, отмечал "Коммерсантъ". Помимо УАЗа у "Соллерс Авто" есть СП Ford, Isuzu и Mazda, а также "Заволжский моторный завод".