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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Провайдеры ПО из США уже уведомили "Северсталь" о прекращении обслуживания из-за санкций

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американские провайдеры ПО сразу отреагировали на включение Алексея Мордашова и связанных с ним компаний в SDN List.

Сообщение OFAC о блокирующих санкциях в отношении Мордашова, членов его семьи, компаний "Северсталь", Nordgold и "Севергрупп", было опубликовано в четверг вечером.

"Вот вчера "Северсталь" попала под санкции американские, и вчера в течение двадцати минут, как мне сказали мои коллеги из IT, позвонили коллеги из уважаемых известных американских компаний, провайдеров софта. И сказали, что они больше обслуживать нас не могут", - сообщил Мордашов, выступая на конференции ЦИПР-2022.

"Мы оказываемся отрезанными от основных поставщиков (услуг - ИФ)", - сказал он.

Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью", выданная OFAC, действует до 31 августа.

Алексей Мордашов США Северсталь
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