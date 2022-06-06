Эмитент евробондов Nordgold предложил держателям обратиться в компанию за выкупом бумаг

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Эмитент еврооблигаций Nordgold, компания Celtic Resourses Holdings DAC, на фоне введения блокирующих санкций против российского золотодобытчика предложила инвесторам обратиться со своими предложениями по выкупу долговых бумаг.

Nordgold 2 июня была включена американским Минфином в SDN List. Лицензия на сворачивание операций с компанией действует до 1 июля 2022 года.

Как говорится в сообщении Celtic Resourses Holdings DAC, в рамках процесса сворачивания операций эмитент предлагает инвесторам обратиться со своими предложениями по продаже еврооблигаций группе.

Выкуп долговых бумаг и любое взаимодействие держателей с группой будет осуществляться в соответствии с условиями лицензии и применимого законодательства, отмечается в сообщении.

Также в сообщении подчеркивается, что эмитент и поручители евробондов (ими выступают структуры Nordgold) могут быть ограничены в осуществлении долларовых платежей после завершения действия лицензии OFAC.

Nordgold разместил 5-летние евробонды на $400 млн под 4,125% в октябре 2019 года.

В апреле компания сообщала, что из-за технических сложностей, возникших у эмитента и поручителей по евробондам с перечислением средств на счет основного платежного агента, купон по этому выпуску не был выплачен в срок.