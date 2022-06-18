Глава банка "Траст": Понять последствия произошедших событий для экономики реально сможем к концу года

Александр Соколов рассказал, что "Траст" готов продать "Интеко" при возвращении стоимости актива к прежней оценке

Президент - председатель правления банка "Траст" Александр Соколов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские банки первый шок кризиса пережили. После резкого повышения ключевой ставки и практически полного прекращения кредитования спрос на заемное финансирование по мере снижения ставок на рынке постепенно восстанавливается. Массового ухудшения состояния предприятий пока не наблюдается. О том, когда проблемы могут отразиться в отчетностях, о сложностях с реализацией активов в текущих условиях и перспективах трансформации деятельности банка непрофильных активов в интервью "Интерфаксу" рассказал президент - председатель правления банка "Траст" Александр Соколов.

- В связи с резким изменением ситуации в российской экономике не планируется пересмотреть взгляды на деятельность банка "Траст", на его статус?

- Пока нет. Сейчас мы не наблюдаем массовых банкротств. Если посмотреть на статистику, такой ситуации, чтобы предприятия "падали" и требовали внешнего управления, пока мы не видим. Поэтому продолжаем двигаться в прежней парадигме.

- Вопрос расширения деятельности банка не обсуждается?

- Еще не виден контур и периметр активов, которые можно было бы перенести на баланс "Траста". Пока мы движемся по своей стратегии четко, без изменений. Допускаем, что изменения могут быть, но для этого какие-то внешние события должны начать происходить, которые бы требовали какой-то реакции.

- То есть по-прежнему планируется ликвидировать "Траст" как юрлицо в 2023-2024 годах?

- Мы по-прежнему планируем выполнить стратегию, в ее финансовой части, до конца 2023 года. Однако и после у нас останется значительный объем работы. С большой долей вероятности юрлицо при этом будет ликвидировано, но мы можем продолжить работу в иной юридической форме. Финальное решение все равно примет акционер (Банк России - ИФ).

В российской экономике пока еще не нашла отражения существенная часть, скажем так, "новой реальности". Incurred but not reported losses, убытки произошедшие, но в отчетности не отраженные. То есть произошедших событий, которые были бы в полной мере отражены с точки зрения финансовых показателей бизнес-среды, мы не наблюдаем. Думаю, увидим их к концу этого года. Прийти к пониманию всех последствий новейшей истории мы реально сможем к концу года. Сейчас наблюдаем изменения в операционной деятельности: порвалась часть цепочек поставок, перестраивается логистика, перестраиваются партнерские сети, кто-то выходит из бизнеса и так далее.

- Структура акционеров "Траста" не менялась в последнее время?

- Нет.

- Не обсуждается сейчас передача дополнительных непрофильных активов на баланс банка?

- Пока нет.

- А вариант передачи "Трасту" части активов подпавших под санкции банков не рассматривается?

- Такую задачу наш акционер пока не ставил. Банки, подпавшие под санкции, сейчас самостоятельно справляются со своими задачами. Мы не наблюдаем какой-то паники. Нет ощущения, что "все пропало". Банковская система пережила шок, прежде всего, связанный с процентным риском после вынужденного резкого повышения ключевой ставки. Кроме того, реализовался валютный риск на фоне резкого ослабления рубля. Кредитный риск еще не реализовался, он очень сдержанно увеличивается. Он будет расти, это неизбежно, но какого-то ужаса никто не видит. У Центрального банка достаточно немонетарных инструментов для поддержки банковской системы. Например, снижение требований к капиталу на какое-то время, что позволит решить проблемы с его дефицитом без вливания средств.

- Банк "Открытие" передал "Трасту" 90% банка "Точка". Что это была за сделка? Почему было принято такое решение?

- Мы пока не будем раскрывать детали и подробности этой сделки, приоткроем завесу позже.

- Долю в "Объединенной вагонной компании" "Открытие" не передал "Трасту"?

- Нет.

- "Траст" усиливает присутствие в совете директоров ОВК, а "Открытие" снижает. В список кандидатов вошли три новых человека, в том числе глава департамента управления активами банка "Траст" Александр Меньщиков...

- Это обычная ротация в совете директоров. Мы не получали дополнительного пакета акций ОВК от "Открытия".

- А Дмитрий Олюнин чей кандидат?

- Мой.

- Он перешел на работу в "Траст"?

- Нет, он будет независимым членом совета директоров ОВК. Дмитрий Олюнин - опытный банкир, профессионал.

- Рассматривается ли сейчас возможность передачи прав требований к бывшим собственникам и топ-менеджерам "Открытия" на баланс "Траста" в рамках готовящегося слияния ВТБ и "Открытия"?

- Это возможно, мы ведем такую дискуссию.

- Всех требований?

- Тех, которые, на взгляд нашего акционера - Центрального банка - будет передать целесообразно. Это один из возможных сценариев.

- Может ли возможное объединение ВТБ и "Открытия" как-то отразиться на вашей деятельности?

- Нет, мы с "Открытием" друг от друга не зависим. Единственное, что нас объединяет, это общий акционер. Больше у нас никаких связей нет, поэтому тот факт, что ВТБ или кто-то еще купит "Открытие" на нас никак не повлияет.

- Считаете ли вы слияние ВТБ и "Открытия" целесообразным?

- Это не ко мне вопрос. Это вопрос к ВТБ, "Открытию" и ЦБ.

- Испытывает ли "Траст" сейчас сложности с реализацией плана по выходу из активов?

- И да, и нет. В предыдущие три месяца, особенно в марте-апреле, когда ключевая ставка была на высоком уровне, несколько запланированных сделок не состоялось. Во-первых, инвесторы планировали под них привлекать кредиты, но, когда ключевая ставка 20%, кредитные средства стоят 25-27%. Очень сложно такую ставку отбить. Поэтому несколько сделок мы вынуждены были отложить. В этом плане мы негативное влияние, конечно же, почувствовали.

Во-вторых, инвесторы в условиях турбулентности с большей осторожностью принимают инвестиционные решения, а от каких-то решений вовсе предпочитают воздерживаться. Это абсолютно нормальная ситуация.

Мы считаем, что это ненадолго, интерес к активам уже возвращается. За последние месяцы мы закрыли несколько сделок. До конца года мы планируем выполнить свой бизнес-план. Да, некоторые сделки мы были вынуждены перенести, но за второе полугодие мы это восполним.

- Продолжает ли "Траст" возвращать ЦБ средства в соответствии с графиком? Не дал ли регулятор банку послаблений в текущей ситуации?

- Деньги в ЦБ мы возвращаем по графику, никаких изменений нет. Более того, мы ожидаем, что по итогам первого полугодия выполним бизнес-план примерно на 90%, несмотря на три месяца нестабильности.

- Окружной суд Никосии не так давно отменил обеспечительные меры в отношении акций "Интеко". Будет ли банк продавать эту компанию в ближайшее время? Когда? Ситуация на рынке недвижимости изменилась тоже...

- Ситуация изменилась, но, как всегда, сразу по нескольким направлениям. Арест снят, но мы всегда считали, что это надуманная претензия, не имеющая под собой никакой юридической основы, что суд Никосии и подтвердил. Теперь юридических ограничений нет, но рынок сейчас совершенно другой. Падение рынка жилья только в Московском регионе за апрель-май составило в среднем 65-75%. Понятно, что сейчас абсолютно все девелоперы очень осторожно смотрят в будущее.

Кроме того, ключевая ставка по-прежнему выше уровня осени 2021 года (аукцион по продаже "Интеко" планировалось провести в ноябре 2021 года - ИФ). Денежные потоки компаний дисконтируются от ключевой ставки, завязаны на стоимость ресурсов. Этот фактор сейчас снижает оценку компании. При этом компания не стала стоить меньше, оценка в моменте снизилась, и поэтому сейчас нам не очень выгодно ее продавать.

При этом, если мы получим предложение по той цене, которая была в прошлом году, то вернемся к вопросу продажи компании. Если не получим, то просто переждем эту "просадку", пока не нормализуются процентные ставки и ситуация на рынке.

- Есть ли сейчас претенденты на "Интеко"?

- Да, есть.

- Какие компании интересуются?

- Это коммерческая тайна.

- Сколько таких инвесторов?

- Около пяти. Многие просят дисконт, но мы с дисконтом ничего не продаем.

- Есть ли среди этих интересантов те, которые хотели поучаствовать в покупке "Интеко" в прошлом году?

- Да, есть, из числа тех, с кем мы вели переговоры ранее.

- Есть ли риск того, что из-за изменения ситуации в экономике в каких-то активах "Траст" останется надолго?

- Такое возможно. Например, в отрасли вагоностроения произошла сразу череда неблагоприятных событий. Сначала взлетела цена на сталь, и компании попали в ценовые ножницы. Сейчас реализовалась проблема с подшипниками. Мы были вынуждены остановить предприятие (ОВК - ИФ). Выход из некоторых активов, конечно, может сдвинуться во времени. "Интеко" - тоже яркий пример. Риск потери стоимости невелик, а риск переноса сроков продажи активов вполне себе осязаем.

- Вы ранее заявляли, что после достижения договоренностей по проблемному выпуску облигаций ОВК может быть представлен антикризисный план для компании. Готов ли этот план? Что он включает?

- Он был готов, у нас полностью была структурирована будущая конструкция реструктуризации облигационного займа. Мы обо всем с НПФ "Будущее" договорились. Но тут кардинально изменилась ситуация. Новейшая история поломала ту финансовую модель, на которую мы все рассчитывали и теперь ее надо перестраивать. Рабочий диалог продолжается.

- Сколько лет, вы считаете, ОВК будет оставаться убыточной?

- На этот вопрос сейчас ответить сложно. Вагоны, которые мы продавали последние месяцы, пока были подшипники (а они были до мая), мы продавали с прибылью. Был и спрос на вагоны. Нам также удалось убедить покупателей повысить цены, мы их повысили на 20%. Спрос на вагоны есть и сейчас. Нам по-прежнему некомфортна стоимость металла. Она вроде начала снижаться, но опять же пока недостаточно. Надо решить вопрос с подшипниками, и тогда продажи будут прибыльными.

- Помимо вагоностроения, в каких еще сферах "Траст" может остаться надолго, "зависнуть"?

- Практически в каждой сфере производства стало сложнее. Но, вы знаете, мы столько раз проходили через всякие кризисы, что это уже стало business as usual (обычное дело - ИФ). Что происходит сейчас? Мы были встроены в глобальную экономику. Мы не рассчитывали, что наши западные партнеры прекратят с нами сотрудничество таким образом. Но надо сделать выводы и двигаться дальше.

- Год назад "Траст" готовил сделку по продаже привилегированных акций "Русснефти". Какие планы в отношении этого актива сейчас?

- Планы по продаже по-прежнему есть.

- Сроки зависят от конъюнктуры?

- На сроки влияют санкции: рынок нефти лихорадит - цена сильно скачет. Мы из этого актива все равно выйдем на тех финансовых условиях, на которых и планировали. Это один из примеров смещения сроков реализации активов.

- "Траст" не рассматривает вариант обратного выкупа "префов" "Русснефти" у структуры ВТБ?

- Нет, не рассматриваем. Мы все-таки созданы для того, чтобы активы продавать, а не покупать. Однозначно нет.

- Изменилась ли ситуация с обслуживанием долга компаниями Александра Мамута? Кассация недавно отменила решения в пользу "Синема Парка" и A&NN Investments Limited, добивающихся пересмотра кредитных договоров. Рассчитываете ли вы на удачный исход этих дел, создавших неблагоприятный для банков прецедент на рынке?

- Судебные решения, которые были приняты в предыдущих инстанциях, отменены. Суд прислушался к нашей позиции и поправил коллег, позиция которых по-прежнему вызывает колоссальное недоумение. Продолжаем работать в судебной плоскости, двигаемся дальше. Переговоров с компаниями не ведем.