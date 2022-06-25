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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Белоруссия начала погрузку минеральных удобрений в порту под Санкт-Петербургом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия уже приступила к погрузке минеральных удобрений в порту под Санкт-Петербургом.

"Мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения (в порту Бронка - ИФ)", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в субботу. Трансляцию встречи ведет телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Он также добавил, что существующих мощностей инфраструктуры порта Белоруссии может не хватить для нужд, "но как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться".

Ранее в первой половине дня президент Белоруссии ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке (Санкт-Петербург).

Белоруссия в связи с западными санкциями лишена возможности экспортировать свои товары (в том числе калийные удобрения, нефтепродукты, продукцию машиностроения) через прибалтийские порты. Ранее республика вела переговоры с российской стороной об использовании портов Ленинградской области, Мурманска, Астрахани для экспорта своей продукции. Строительство белорусского порта Бронка после окончания саммита лидеров стран ОДКБ в мае обсуждали президенты Белоруссии и России.

ММПК "Бронка" расположен на южном побережье Финского залива в границах территории Большого порта Санкт-Петербург, в районе примыкания дамбы с кольцевой автодорогой к территории города Ломоносов. Порт "Бронка" включает в себя три специализированных комплекса: контейнерный терминал, терминал накатных грузов и логистический центр.

Единственным владельцем и оператором ММПК "Бронка" является ООО "Феникс", которое в настоящее время принадлежит Росимуществу. До февраля 2023 года ООО "Феникс" войдет в состав госкорпорации "Ростех".

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