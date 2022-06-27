Минторг США утвердил размер пошлин на нитрит натрия из России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минторг США утвердил финальные ставки компенсационных пошлин на ввоз нитрита натрия из России, сообщила пресс-служба ведомства.

Ставка компенсационной пошлины для "Уралхима" (единственный производитель нитрита натрия в России), а также других российских экспортеров установлена на уровне 386,24%.

В рамках параллельного расследования Минторг США также решил ввести предварительные антидемпинговые пошлины на нитрит натрия из России. Размер демпинговой маржи определен на уровне 207,17%. На основании этих ставок таможня страны начнет собирать с импортеров денежные депозиты в качестве гарантии оплаты возможных пошлин, при этом ставка депозита по антидемпинговым пошлинам будет скорректирована с учетом финальных ставок компенсационных пошлин (составит 25,73%).

Пошлины будут введены, если Комиссия по международной торговле США (ITC) установит, что импорт нитрита натрия из России наносит ущерб местным производителям. ITC должна огласить свое решение в течение 45 дней после финального определения Минторга США.

Расследование импорта нитрита натрия из России стартовало в начале февраля 2022 года по обращению Chemtrade Chemicals US, местного производителя этого вещества.

Нитрит натрия используется в производстве красителей, синтетических каучуков, при обработке металлических деталей в автомобильной и авиационной промышленности, в качестве противоморозной добавки в строительной промышленности. Также он применяется в качестве теплоносителя в тепловых накопителях энергии для больших систем кондиционирования воздуха или промышленных холодильных установках.

В пищевой промышленности используется в качестве консерванта и фиксатора окраски (пищевая добавка Е250).