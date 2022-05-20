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Экспорт удобрений из России в апреле упал на 11%

Экспорт удобрений из России в апреле упал на 11%
Фото: Владимир Горовых/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в апреле упали на 11% к марту, до 1,9 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными госмонополии.

Из крупнейших производителей удобрений сильнее всего сократили экспорт "Уралкалий" (-77% к марту) и "УралХим" (-48%).

"УралХим" в апреле не отгружал продукцию в Европу (традиционно существенная часть экспорта компании идет через порты Прибалтики), сосредоточившись на поставках по суше в страны СНГ. Другие крупные производители удобрений продолжили поставки в ЕС и через европейские порты.

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Экспорт удобрений "Акрона" в прошлом месяце просел на 25%. При этом как в марте, так и в апреле "Акрон" поставлял апатитовый концентрат в Бельгию, где расположены мощности одного из основных европейских потребителей этого сырья - Prayon.

Лидером по росту объемов отгрузки за рубеж стала "ФосАгро": экспорт апатитового концентрата вырос на 38%, удобрений - на 25%.

"ЕвроХим" в апреле увеличил экспорт удобрений на 18% в сравнении с мартом, когда компания столкнулась с логистическими проблемами на фоне санкций против ее основателя Андрея Мельниченко.

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Из-за сложностей с отгрузками "ЕвроХима" и санкций в отношении владельца "Акрона" Вячеслава Кантора экспорт азотных удобрений из России в марте просел на 20-25%, отмечают аналитики телеграм-канала "Твердые цифры". Поставки фосфора и калия за рубеж в марте оставались без изменений.

В целом за январь-апрель перевозки российских удобрений на экспорт сократились почти на 23% год к году и составили 9,9 млн тонн. Экспорт через погранпереходы упал на 42%, до 3,4 млн тонн, в то же время транзит российских удобрений через сухопутные границы вырос в 2,4 раза, до 0,35 млн тонн. Экспорт через порты снизился почти на 6%, до 6,5 млн тонн.

За последний месяц азотные удобрения в мире подешевели на 24% из-за снижения активности покупателей, приводят данные аналитики. В фосфатах также наметилась коррекция, а цены на калийные удобрения остаются на исторических максимумах на фоне санкций против "Беларуськалия" (обеспечивает около 20% мирового экспорта).

Россия
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