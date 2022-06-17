Экспорт "Уралхима" и "Уралкалия" с начала года сократился на 25-30%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Объем экспорта "Уралхима" и "Уралкалия" с начала года сократился на 25-30%. Об этом рассказал "Интерфаксу" генеральный директор "Уралхима" Дмитрий Коняев в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Процентов 25-30% (составило снижение экспорта - ИФ). Фактически исчезла Европа, минимально (закупают - ИФ) Соединенные Штаты, а по другим направлениям есть рост: Китай, Индия, Бразилия. Юго-Восточная Азия восстанавливается", - сказал он.

Он отметил, что принадлежащие "Уралхиму" терминалы по перевалке удобрений в Латвии в настоящее время остановлены, заблокированы правительством страны, поэтому морские отгрузки идут только через порты Ленобласти.

"Фрахт доступен, (...) но на практике количество кораблей, которые мы можем в моменте зафрахтовать, снизилось в 5 раз", - развивал Коняев тему логистики в интервью телеканалу "Россия-24".

"Уралкалий" при этом увеличил поставки в Китай по железной дороге в 1,5 раза, добавил топ-менеджер.

"Уралхим" – один из крупнейших в России производителей удобрений, был создан в 2007 году на базе химических активов, подконтрольных Дмитрию Мазепину. В состав холдинга входят заводы в Воскресенске (Московская область), Кирово-Чепецке (Кировская область), два предприятия в Пермском крае. "Уралхиму" принадлежит один из ведущих мировых производителей хлористого калия – "Уралкалий" и более 80% акций "Тольяттиазота".

В марте, подпав под санкции ЕС, Мазепин передал контроль над "Уралхимом" своим давним соратникам – председателю совета директоров компании Димитрию Татьянину и генеральному директору Дмитрию Коняеву (данные ЕГРЮЛ).