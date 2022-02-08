Минторг США начал расследование импорта нитрита натрия из России

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минторг США сообщил, что начал компенсационное и антидемпинговое расследование в отношении нитрита натрия из России и Индии по жалобе Chemtrade Chemicals US, местного производителя этого вещества.

Расследование затронет период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Предварительное решение о необходимости введения компенсационных пошлин будет принято в течение 65 дней, антидемпинговых - в течение 140 дней с момента начала расследований.

Единственным производителем нитрита натрия в России является ОХК "Уралхим" (выпускает технический нитрит натрия на заводе в Березниках).

Нитрит натрия используется в производстве красителей, синтетических каучуков, при обработке металлических деталей в автомобильной и авиационной промышленности, в качестве противоморозной добавки в строительной промышленности. Также он применяется в качестве теплоносителя в тепловых накопителях энергии для больших систем кондиционирования воздуха или промышленных холодильных установках.

В пищевой промышленности используется в качестве консерванта и фиксатора окраски (пищевая добавка Е250).