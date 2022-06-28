Новый гендиректор Petrobras назначен на срок до апреля 2023 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров госкомпании Petroleo Brasileiro (Petrobras) большинством голосов назначил Кайо Паеса де Андраде ее генеральным директором на срок до 13 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба Petrobras.

Кайо Паес де Андраде ранее был специальным секретарем по вопросам дебюрократизации, управления и цифрового правительства в Министерстве экономики Бразилии, а до августа 2020 года возглавлял крупную технологическую компанию SERPRO. Он получил степень в области социальных коммуникаций в университете Паулиста, закончил аспирантуру Гарвардского университета в области управления и менеджмента, а также магистратуру Университета Дьюка по деловому администрированию.

В мае Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии потребовало созвать внеочередное общее собрание акционеров Petrobras для назначения нового президента компании вместо Жозе Мауро Коэльо, контракт с которым был заключен в середине апреля и должен был действовать год. 20 июня Коэльо подал заявление об отставке, исполняющим обязанности президента был назначен исполнительный директор по разведке и добыче Фернандо Борхес.

До Жозе Мауро главой Petrobras был Хоаким Сильва-э-Луна. Он лишился должности после критики действий Petrobras со стороны президента Бразилии Жаира Болсонару, вызванной повышением цен на бензин, дизельное топливо и СУГ.

Смена главы, однако, не изменила политику компании: с 10 мая Petrobras увеличила цены на дизельное топливо для дистрибьюторов почти на 9% (с 4,51 до 4,91 реалов за литр). Компания объяснила повышение цен дисбалансом спроса и предложения. Кроме того, за пару дней до отставки Коэльо - 18 июня - Petrobras подняла цены продажи бензина дистрибьюторам на 5,2% (с 3,86 до 4,06 реала за литр).