Принят закон о погашении ипотеки кредитору из недружественной страны

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку, по которой регистрационная запись об ипотеке может быть погашена только по заявлению должника (с представлением документов о ее выплате), если кредитором является иностранное физическое или юридическое лицо из недружественного государства.

Поправка в конце прошлой недели была внесена в правительственный законопроект № 131315-8.

Сейчас для погашения регистрационной записи об ипотеке необходимо совместное заявление залогодержателя (кредитора) и залогодателя (должника).

Поправка дополнит закон новой статьей: особенности погашения регистрационной записи об ипотеке в условиях недружественных действий иностранных государств.

Если кредитор является "недружественным" иностранным лицом и не представляет документы для погашения регистрационной записи об ипотеке, то регистрационную запись об ипотеке следует погашать по заявлению залогодателя (должника) при подтверждении им исполнения обеспеченного ипотекой обязательства перед таким залогодержателем.

Для идентификации недружественных иностранных лиц предлагается применять утвержденный правительством перечень .

Должник не менее чем за один месяц до подачи заявления должен будет направить кредитору уведомление о намерении подать такое заявление. Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав заявления залогодателя.

"Залогодержатель вправе оспаривать в судебном порядке действия залогодателя, связанные с погашением регистрационной записи об ипотеке, а также требовать принятия обеспечительных мер, в том числе в виде запрета совершать определенные действия с недвижимым имуществом", - говорится в принятом законе.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на ранее заключенные ипотечные договоры.